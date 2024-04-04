Лавров рассказал о заманивании стран Украиной при помощи меню

Лавров: Украина заманивает страны к «формуле мира» при помощи метода меню

Украина заманивает различные страны мира к своей «формуле мира» президента Владимира Зеленского при помощи «метода меню». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам показали бумажку, которую ЕС придумал для украинцев, в которой написано, какой тактике им надо придерживаться, проводя конференции. Самое главное — это количество людей, зазывайте как можно больше, поставлена цель — 140 (...). Используйте аргументы, которые использовал Кулеба: выберите себе безобидную, невинную позицию — продовольственная безопасность или обмен пленными, и больше от вас ничего не надо», — рассказал дипломат.

Лавров резюмировал, что таким «методом меню» зазывается как можно большее количество стран. Он также сослался на государственного секретаря США Энтони Блинкена, заявившего ранее, что у всех стран есть выбор — «быть за столом или в меню».

Ранее Лавров рассказал, что Запад не учитывает мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки по Украине в рамках встреч по «формуле мира». Он также подчеркнул, что целью планируемой в Швейцарии конференции является лишь завлечения как можно большего числа международных участников.