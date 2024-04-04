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12:03, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров заявил о провале расследования по Дому профсоюзов в Одессе

Лавров: Совет Европы был бессилен при расследовании по Дому профсоюзов в Одессе

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Совет Европы (СЕ) оказался бессилен при попытке расследовать трагедию в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Глава МИД России добавил, что попытка Совета Европы взять данный вопрос под свой контроль была провальной. По словам Лаврова, СЕ «быстро растратил свою репутацию» и никто не собирался помогать ему. В итоге разбирательство по данному делу осталось на словах.

«До сих пор не расследованы преступления Вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства России.

Трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. Тогда случились стычки между сторонниками Евромайдана и Антимайдана, которые закончились поджогом Дома профсоюзов, где укрывались последние. В результате пострадали более 250 человек, 48 гражданам спастись не удалось.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о невозможности поверить в непричастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Дипломат отметила, что Вашингтон и раньше «аплодировал» украинским экстремистам, напомнив о реакции Запада на события в одесском Доме профсоюзов.

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      Екатерина Грищенко
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