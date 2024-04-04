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22:21, 4 апреля 2024Мир

Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокусе»

Лавров: нужно нарастить антитеррористическое сотрудничество с партнерами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на необходимость развивать сотрудничество с партнерами в борьбе с терроризмом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что это будет единственным адекватным ответом на трагедию. По словам министра, организаторы теракта хотели посеять разлад в российском обществе, однако добились обратного эффекта — сплочения людей разных национальностей. Лавров призвал продолжать наращивать антитеррористическое сотрудничество с союзниками по ОДКБ, СНГ и ШОС.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 144 человек.

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      Марина Совина
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