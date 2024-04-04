Появились первые обзоры нового MacBook Air

The Verge: памяти базовой версии MacBook Air 3 может быть недостаточно

Иностранные IT-издания начали публиковать первые обзоры нового ноутбука Apple MacBook Air. Соответствующий материал появился в том числе на сайте The Verge.

Авторы издания заявили, что новый аппарат незначительно отличается от компьютеров прошлого поколения, которые получили процессор M2. Однако новый процессор M3 стал мощнее, SSD-накопитель ускорили, а микрофон и Wi-Fi улучшили. Также к ноутбуку теперь можно подключить сразу два внешних монитора, тогда как модели на M2 работали только с одним.

При этом в базовой версии MacBook Air до сих пор доступен с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. По словам журналистов, такой конфигурации может быть недостаточно, тогда как за 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти придется доплатить.

Кроме того, журналисты отметили, что MacBook Air нельзя использовать для работы с профессиональными приложениями. «Поскольку MacBook Air охлаждается пассивно, нет ничего, что могло бы предотвратить замедление процессора», — подчеркнули авторы.

Apple представила новое поколение MacBook Air на чипе M3 в начале марта. В компании заявили, что представленные модели базируются на процессоре M3, который на 60 процентов производительнее, чем чип M1.