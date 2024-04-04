Медведева рассказала о самой сумасшедшей покупке в жизни

Медведева назвала крестик за 700 тысяч рублей самой сумасшедшей покупкой в жизни

Российская фигуристка Евгения Медведева на своем YouTube-канале рассказала о самой сумасшедшей покупке в жизни.

Спортсменка заявила, что приобрела нательный крестик, который стоил больше 700 тысяч рублей. «Я его ношу каждый день, и я в таком восторге сама от себя и от этого крестика. Мне хорошо! Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки», — отметила Медведева.

Ранее фигуристка назвала самую дорогую покупку в жизни. «Дом, в который переселилась вся моя семья. Мы продолжаем жить в нем и радоваться жизни», — рассказала Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряные медали. В декабре 2021 года она объявила о завершении карьеры.