Российский суд отправил в колонию на 12 лет уроженку Украины за госизмену

В Мордовии суд приговорил уроженку Украины к 12 годам за госизмену

Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии 31-летнюю уроженку Украины, признав ее виновной в покушении на госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Осужденную зовут Надежда Харченко, она родилась в Донецкой области, уточняет «Инфо-РМ». Приговор вступил в законную силу.

Женщина весной 2023 года занималась сбором информации о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры региона для передачи Службе безопасности Украины (СБУ). Она полностью осознавала возможность использования этих данных против России, отметили в УФСБ. В ходе следствия Харченко полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Ее задержали оперативники при попытке проведения тайниковой операции.

Ранее Омский областной суд приговорил к 12 годам заключения 46-летнего жителя Омска за госизмену в пользу ФРГ. Мужчина был сотрудником оборонного завода и собирался передать иностранной спецслужбе секретные сведения об объекте Минобороны России. Омич планировал переехать с семьей в Германию. Его задержали в июне 2023 года.