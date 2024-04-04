На Камчатке осудили фигурантов дела о растрате в Кроноцком заповеднике

На Камчатке вынесли приговор по делу о растрате в Кроноцком заповеднике

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении предпринимателя и четырех сотрудников Кроноцкого заповедника о растрате 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры Дальневосточного федерального округа.

Фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 160 («Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ. Бывшие сотрудники заповедника получили от 2,5 до 5 лет лишения свободы условно. Руководитель коммерческой организации осужден на 4,5 года колонии общего режима. Осужденные также должны возместить бюджету 393 миллиона рублей.

По данным ведомства, с 2015 по 2016 год работники заповедника под руководством бывшего директора через подконтрольную коммерческую организацию растратили бюджетные деньги, выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника. Кроме того, сотрудники бюджетного учреждения похитили 16,8 миллиона рублей, купив по завышенной стоимости катер в заповедник.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора хоккейного стадиона «СКА Арена» Игоря Забирана, проходящего по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.