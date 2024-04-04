Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине потребовали от правительства отчет из-за ударов по энергообъектам

Одесские депутаты потребовали от правительства отчет по защите энергообъектов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Одесские депутаты от «Европейской солидарности» обратились к правительству Украины с требованием провести срочное заседание для обсуждения отчета по защите энергообъектов. Об этом сообщает издание «Думская».

По заявлению местных депутатов, в 2023 году более 100 объектов критической инфраструктуры должны были получить как минимум защиту от осколков. К марту текущего года на основных подстанциях «Укрэнерго» планировалось установить бетонные сооружения, которые уберегли бы трансформаторы не только от осколков, но и от ударов беспилотников.

«И, наконец, должен был быть подготовлен третий уровень защиты для 22 подстанций в 14 областях Украины, который должен был бы выдержать в том числе ракетные удары. Последствия российских атак ставят вопрос об эффективности такой системы», — говорится в обращении.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

В связи с этим депутаты требуют от правительства не только представить отчет по защите энергообъектов, но и предложить срочный план действий по решению имеющихся проблем.

Ранее стало известно об утрате Украиной 80 процентов генерирующих мощностей. В энергохолдинге ДТЭК сообщили о тяжелой ситуации из-за серьезных повреждений пяти из шести теплоэлектростанций.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Россиянам рассказали о растущем быстрее инфляции прожиточном минимуме

      Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве

      Путин опроверг перевод экономики на военные рельсы

      На Украине сообщили о падении доверия к Зеленскому

      Популярный лейбл проверят после жалоб Моргенштерна и других артистов

      Назван способ не переедать при стрессе

      Бюджетникам разъяснили суть перехода на новую систему оплаты труда

      Опровергнуто популярное представление о простых числах

      Балконы аварийного дома в российском регионе рухнули под тяжестью снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше