На Украине потребовали от правительства отчет из-за ударов по энергообъектам

Одесские депутаты потребовали от правительства отчет по защите энергообъектов

Одесские депутаты от «Европейской солидарности» обратились к правительству Украины с требованием провести срочное заседание для обсуждения отчета по защите энергообъектов. Об этом сообщает издание «Думская».

По заявлению местных депутатов, в 2023 году более 100 объектов критической инфраструктуры должны были получить как минимум защиту от осколков. К марту текущего года на основных подстанциях «Укрэнерго» планировалось установить бетонные сооружения, которые уберегли бы трансформаторы не только от осколков, но и от ударов беспилотников.

«И, наконец, должен был быть подготовлен третий уровень защиты для 22 подстанций в 14 областях Украины, который должен был бы выдержать в том числе ракетные удары. Последствия российских атак ставят вопрос об эффективности такой системы», — говорится в обращении.

В связи с этим депутаты требуют от правительства не только представить отчет по защите энергообъектов, но и предложить срочный план действий по решению имеющихся проблем.

Ранее стало известно об утрате Украиной 80 процентов генерирующих мощностей. В энергохолдинге ДТЭК сообщили о тяжелой ситуации из-за серьезных повреждений пяти из шести теплоэлектростанций.