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22:40, 4 апреля 2024Россия

Над российским регионом уничтожили семь БПЛА

Минобороны заявило об уничтожении семи БПЛА над Курской областью

Фото: Stringer \ Reuters

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской областью. Еще один беспилотник был успешно перехвачен.

«Около 22:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны доложило об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Попытка нападения была пресечена 4 апреля примерно в 20:30 по московскому времени. Тем временем войска РФ уничтожили украинский склад авиационных средств поражения и цех по производству и обслуживанию беспилотников. Кроме того, были поражены скопления живой силы противника и его военной техники.

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      Маргарита Пименова
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