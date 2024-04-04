Назван необычный способ заработать на криптовалюте

Bloomberg назвал импульсную торговлю биткоинами более выгодной

Покупатели биткоинов, придерживающиеся классической стратегии «купи и храни», в 2024 году уже оказались на уровне прибыли в 50 процентов, но существует менее обычный и более выгодный способ зарабатывать на криптовалюте, заключающийся в стратегии импульсной торговли на выявлении краткосрочных ценовых трендов, пишет Bloomberg.

По словам партнера и старшего менеджера клиентского портфеля Man AHL Тарека Абу Зейда, доходность второго варианта с поправкой на риск в целом выше первой. «В рынке криптовалют вы видите избыточный оптимизм, вы видите страх упущенной выгоды, вы видите панику — их можно уловить с помощью этих систематических стратегий», — объяснил эксперт.

Отмечается, что при их использовании прибыль фиксируется во время подъема стоимости актива, а позиции открываются, когда тренд отрицательный. Среди добивающихся результатов при помощи таких способов называют хедж-фонды Man Group Plc, AQR Capital Management LLC и Florin Court Capital.

Исследователи Кембриджского университета также выявили «постоянную и привлекательную прибыль» от подобной стратегии, а инвесторы теперь могут получить доступ к ней через биржевой продукт фонда Global X Bitcoin Trend Strategy ETF, отслеживающий индикатор тренда биткоинов CoinDesk.

Ранее эксперты швейцарской компании по анализу криптовалют Swissblock при помощи индикатора импульса, измеряющего скорость и величину изменений цены актива (RSI), предсказали снижение стоимости биткоина в период его рекордного роста. Спустя несколько дней его стоимость упала примерно на 10 тысяч долларов.