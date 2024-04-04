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19:51, 4 апреля 2024Наука и техника

Названы преимущества самого большого самолета России

Попов: тяжелые Ан-124 можно использовать на большинстве гражданских аэродромов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Тяжелые Ан-124 «Руслан», которые остаются самыми большими транспортными самолетами России, можно использовать на большинстве гражданских аэродромов. Преимущества самолета назвал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что «Руслан» оснащен рампами в передней и хвостовой части, которые позволяют одновременно выполнять загрузку и разгрузку самолета. Также Ан-124 не требует особых полос или рулежных дорожек на аэродромах.

«Конечно, не на каждую асфальтобетонную полосу он сядет, но на полосы, которые используют, например, тот же Airbus или Boeing 747, он сядет спокойно. То есть он используется в менее жестких условиях, чем многие зарубежные самолеты даже более легкого класса», — сказал Попов.

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Летчик подчеркнул, что за рубежом нет самолетов, которые могут перевозить крупногабаритные и одновременно тяжелые грузы. Airbus Beluga способен перевозить крупногабаритные детали, но его грузоподъемность составляет 47 тонн, а грузоподъемность Ан-124-100 — 120 тонн.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийный выпуск российских турбовентиляторных двигателей Д-18Т для самолетов Ан-124 «Руслан» планируют начать в четвертом квартале 2027 года.

ЖЗЛ
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