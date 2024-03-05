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14:14, 5 марта 2024Наука и техника

Двигатели для «Русланов» начнут выпускать в 2027 году

Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для самолетов Ан-124 начнут в 2027 году

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Серийный выпуск российских турбовентиляторных двигателей Д-18Т для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» планируют начать в четвертом квартале 2027 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка «Русланов».

«В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т (для Ан-124 — прим. «Ленты.ру»), начало которого намечено на четвертый квартал 2027 года», — сказал министр на селекторном совещании.

Ан-124-100 получил грузовой отсек объемом 1050 кубических метров. Грузоподъемность самолета составляет 120 тонн. Силовая установка «Руслана» состоит из четырех двигателей Д-18Т.

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В октябре близкий к военно-транспортной авиации источник ТАСС сообщил, что глубокая модернизация двигателя Д-18Т для самолета Ан-124-100 близка к завершению.

В том же месяце Шойгу призвал удвоить число самолетов Ан-124-100, поскольку для них имеются двигатели.

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      Даниил Иринин
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