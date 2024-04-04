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13:49, 4 апреля 2024Мир

В России ответили на заявление НАТО о необходимости боевых действий на Украине

Сенатор Карасин раскритиковал заявление НАТО о необходимости боевых действий
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал безответственным заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости для альянса боевых действий на Украине. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда ответственное лицо, тем более глава военно-политического блока, заявляет, что война необходима для поддержания безопасности, это чрезвычайно безответственное заявление, которое будет воспринято как призыв к дальнейшему наращиванию и вооружений, и агрессивности всеми теми, кому это выгодно. Иначе это воспринимать нельзя», — заявил Карасин.

В данном случае все теоретизирование господина Столтенберга сводится именно к этому или, по крайней мере, будет так истолковано теми, кто хочет это сделать

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам
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Ранее генсек НАТО сообщил, что Конфликт на Украине необходим для НАТО, так как обеспечивает безопасность Североатлантического альянса, а поставки оружия Киеву являются инвестицией в собственную безопасность. С соответствующим заявлением Столтенберг выступил на подходе к журналистам совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках заседания Совета Украина — НАТО.

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