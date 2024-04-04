В России ответили на заявление НАТО о необходимости боевых действий на Украине

Сенатор Карасин раскритиковал заявление НАТО о необходимости боевых действий

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал безответственным заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости для альянса боевых действий на Украине. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда ответственное лицо, тем более глава военно-политического блока, заявляет, что война необходима для поддержания безопасности, это чрезвычайно безответственное заявление, которое будет воспринято как призыв к дальнейшему наращиванию и вооружений, и агрессивности всеми теми, кому это выгодно. Иначе это воспринимать нельзя», — заявил Карасин.

В данном случае все теоретизирование господина Столтенберга сводится именно к этому или, по крайней мере, будет так истолковано теми, кто хочет это сделать Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее генсек НАТО сообщил, что Конфликт на Украине необходим для НАТО, так как обеспечивает безопасность Североатлантического альянса, а поставки оружия Киеву являются инвестицией в собственную безопасность. С соответствующим заявлением Столтенберг выступил на подходе к журналистам совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках заседания Совета Украина — НАТО.

