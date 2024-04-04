НКО потребовала независимого расследования после гибели сотрудников в Газе

Организация WCK потребовала независимого расследования после удара ЦАХАЛ в Газе

Некоммерческая организация World Central Kitchen (WCK) потребовала независимого расследования после гибели ее сотрудников в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по гумконвою в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Независимое расследование — единственный способ установить правду о случившемся, обеспечить прозрачность и ответственность виновных, а также предотвратить будущие нападения на сотрудников гуманитарных организаций», — говорится в тексте заявления.

2 апреля сообщалось, что семь сотрудников World Central Kitchen погибли из-за удара ЦАХАЛ в секторе Газа. Организация заявила, что это произошло вопреки тому, что представители WCK находились в «деконфликтной зоне» и передвигались на автомобилях с логотипом НКО.

Главы Генштаба ЦАХАЛ подполковник Герци Халеви назвал произошедшее ошибкой и заявил, что этого не должно было произойти.