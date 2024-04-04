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11:26, 4 апреля 2024Наука и техника

Объяснена эффективность окопных комплексов РЭБ против дронов

«Ушкуйник»: окопные комплексы РЭБ эффективно уничтожают дроны из-за незаметности

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Окопные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно уничтожают дроны противника, поскольку незаметны для последних, объяснил ТАСС эксперт в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, в зоне специальной военной операции (СВО) в силу своих размеров и положения окопные средства РЭБ эффективнее против дронов, чем большие стационарные комплексы. «Речь идет о десятках тысяч устройств разной мощности, начиная от пятиваттников на опорник, заканчивая достаточно большими глушилками. Лучше иметь много маленьких глушилок, чем мало больших, потому что каждая глушилка легко вычисляется средствами радиоэлектронной разведки», — отметил руководитель.

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По его словам, наличие множества распределенных глушилок, прикрывающих целое поле, а не отдельный объект, создает неопределенность для противника.

Ранее Чадаев заявил, что в России ведутся работы по созданию скоростных дронов-перехватчиков, которые для наведения на цель — БПЛА Вооруженных сил Украины — будут использовать искусственный интеллект.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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