Бюджетникам разъяснили суть перехода на новую систему оплаты труда

Депутат Бессараб: в России уравняют зарплаты бюджетников за одинаковый труд

После внедрения новой системы оплаты труда у бюджетников будут приблизительно равные зарплаты за одинаковый труд, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Смысл перехода на другую модель она разъяснила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что новая система оплаты труда бюджетников будет отработана в ряде регионов, а в 2027 года на нее перейдут все субъекты. Заявление глава государства сделал на XII съезде Федерации профсоюзов России (ФНПР).

«Президент говорит об этом уже не первый раз. В первый раз заявление о необходимости обеспечить равные условия труда, равную оплату за труд равной ценности прозвучало в послании президента к Федеральному собранию. О чем мы говорим: что независимо от того, где работает медицинская сестричка, если только это не Север и не применяются районные коэффициенты, зарплата приблизительно должна быть одинаковой, то есть при равном труде должна быть равная заработная плата», — поделилась Бессараб.

Также, по словам депутата, речь шла не только о необходимости обеспечить паритетность заработной платы бюджетников, но еще и о необходимости обеспечить ее достойный рост и содержание. «Чтобы постоянная составляющая заработной платы, а это именно ее окладная часть, составляла не менее 70 процентов, чтобы не получалось так, что оклад — всего ничего, а все остальное — это какие-то стимулирующие выплаты», — уточнила парламентарий.

Ранее аналитики Центробанка пришли к выводу, что запущенный бюджетным сектором виток роста зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда.