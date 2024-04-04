Парикмахер назвала лучшие прически для лысеющих женщин

Парикмахер Брукс: короткая стрижка с челкой-шторкой придает волосам объем

Профессиональный стилист-парикмахер Меган Брукс из Лондона назвала лучшие прически для лысеющих женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь она посоветовала присмотреться к коротким стрижкам с челкой-шторкой. По ее словам, большинство таких причесок имеют тупой срез, что придает волосам больше густоты и объема. Кроме того, эксперт отметила стрижки с тонкими слоями, поскольку они делают пряди более текстурными. При этом она указала на их универсальность и легкость укладки.

Также Брукс обратила внимание на прически с боковым пробором. «Боковой пробор, в отличие от классического среднего, мгновенно придает объем тонким волосам», — заключила собеседница издания.

В январе основательница клиники UK Hair Consultants британский трихолог Ева Праудман раскрыла правду о дешевых волосах для наращивания. По словам эксперта, качество подобного материала может быть на низком уровне.