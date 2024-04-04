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12:04, 4 апреля 2024Наука и техника

По опыту СВО корабли ВМФ России сделают «невидимыми»

Половинкин: КГНЦ на основе СВО создает материалы для «невидимости» кораблей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России на основе опыта специальной военной операции (СВО) ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли Военно-морского флота (ВМФ) России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом со ссылкой на научного руководителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Половинкина сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время над этим вопросом работают в КГНЦ. «Наиболее кардинальное решение связано с созданием так называемых метаматериалов, или умных материалов, когда любой сигнал обнаружения — локация, оптика — он огибает объект и уходит дальше, не отражаясь», — уверяет специалист.

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Половинкин отметил, что уязвимость объекта определяется физическими полями (магнитным, электрическим и оптическим) надстройки корабля.

В июне 2021 года Половинкин заявил, что примерно 42 проявлений физических свойств субмарин на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении выступают поля следности. Научный руководитель КГНЦ добавил, что в настоящее время обнаружение подлодок по полям следности опережает их защиту.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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