Политика США в отношении Израиля поставила под угрозу карьеру Байдена

CNN: война в Газе может вынудить Байдена и Нетаньяху покинуть свои посты

Война в секторе Газа может вынудить президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху покинуть свои посты. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, запланированный на 4 апреля разговор Байдена и Нетаньяху подсветит вопиющее противоречие в политике США в отношении войны в Газе, поскольку этот конфликт потенциально представляет экзистенциальную угрозу для их политических карьер. «Не исключено, что кризис может в конечном итоге вынудить их обоих покинуть свои посты», — говорится в публикации.

Несмотря на то что американский лидер критикует методы ведения израильских военных операций в Газе и требует от Тель-Авива изменения процедур по защите гражданского населения, администрация США движется к одобрению продажи Израилю военных самолетов F-15 на сумму 18 миллиардов долларов.

Вашингтон также опасается, что действия Израиля могут спровоцировать региональный конфликт, которого Байден отчаянно пытался избежать. «Удар по высокопоставленным иранским офицерам в Сирии, который США приписывают Израилю, вызвал обещание возмездия, что может снова поставить под угрозу американские войска в регионе», — уточняется в материале.

Ранее Байден разозлился на Нетаньяху перед телефонным разговором. Уточняется, что причиной стал удар Израиля по гуманитарному конвою World Central Kitchen (WCK).