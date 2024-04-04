Популярная модель снялась обнаженной для обложки журнала

Популярная австралийская модель Натали Росер снялась в откровенном виде для обложки журнала Series. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне кустов с белыми цветами. На размещенном снимке девушка позировала без одежды и нижнего белья, прикрыв руками обнаженную грудь и согнув одну ногу в колене. При этом на ее лице было минимальное количество макияжа, а волосы распущены и украшены цветком.

Поклонники оценили данную съемку в комментариях под постом. «Потрясающе», «Самое шикарное тело», «Очень красивая», «Совершенная красота», «Ты так прекрасна!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенном образе на отдыхе и показала фото фанатам. Тогда манекенщица предстала перед камерой в сером бикини с принтом в виде белых пятен, приспустив плавки с бедер.