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10:44, 4 апреля 2024Ценности

Популярная модель снялась обнаженной для обложки журнала

Фото: @seriesmag / @lenialistudios

Популярная австралийская модель Натали Росер снялась в откровенном виде для обложки журнала Series. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне кустов с белыми цветами. На размещенном снимке девушка позировала без одежды и нижнего белья, прикрыв руками обнаженную грудь и согнув одну ногу в колене. При этом на ее лице было минимальное количество макияжа, а волосы распущены и украшены цветком.

Поклонники оценили данную съемку в комментариях под постом. «Потрясающе», «Самое шикарное тело», «Очень красивая», «Совершенная красота», «Ты так прекрасна!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенном образе на отдыхе и показала фото фанатам. Тогда манекенщица предстала перед камерой в сером бикини с принтом в виде белых пятен, приспустив плавки с бедер.

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      Карина Черных
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