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20:49, 4 апреля 2024Наука и техника

Microsoft решила проблему квантовых компьютеров

Microsoft добилась безошибочных квантовых вычислений

Фото: Jane Lanhee / Reuters

Корпорация Microsoft заявила о решении основной проблемы квантовых компьютеров. Об этом сообщает издание Engadget.

Квантовые компьютеры — устройства, использующие явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. При этом такие компьютеры используются только в науке, так как они более склонны к ошибкам, чем обычные. Инженеры компании заявили, что добились безошибочных квантовых вычислений.

Решение Microsoft состояло в том, чтобы сгруппировать физические кубиты в виртуальные. Этот подход позволяет диагностировать и исправлять ошибки. По словам специалистов, благодаря новой технологии количество ошибок сократилось в 800 раз. Также в корпорации заявили, что провели более 14 тысяч вычислений на квантовом компьютере без единой ошибки.

«Задача всей квантовой экосистемы — повысить точность кубитов и обеспечить отказоустойчивость квантовых вычислений, чтобы мы могли использовать квантовую машину для поиска решений ранее неразрешимых проблем», — подчеркнул топ-менеджер Microsoft Джейсон Зандер. «Надеюсь, они смогут поддерживать или даже улучшать уровень ошибок по мере расширения», — прокомментировал изобретение профессор физики Массачусетского технологического института Арам Харроу, который специализируется на квантовых вычислениях.

Ранее инсайдеры рассказали, что OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Проект стоимостью до 100 миллиардов долларов намерены завершить к 2028 году.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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