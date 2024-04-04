Рабочим местом российской стриптизерши заинтересовалась Гострудинспекция

В Мурманске Гострудинспекция заинтересовалась рабочим местом стриптизерши

В Мурманске сотрудники Гострудинспекции заинтересовались рабочим местом стриптизерши после несчастного случая. Об этом сообщает портал «СеверПост».

По данным издания, в начале апреля во время выступления работница стриптиз-клуба упала с шеста, так как конструкция оторвалась от креплений. После этого в инспекции заподозрили, что права стриптизерши на рабочем месте были нарушены.

«Соответствующие запросы направлены. Приходя на рабочее место, человек должен оставаться живым и невредимым. Если что-то пошло не так, это уже повод для расследования», — заявил глава Мурманского филиала службы Юрий Дмитриев.

По его словам, в первую очередь инспекции предстоит выяснить, была ли стриптизерша официально трудоустроена в заведении.

Ранее в Северодвинске сотрудникам библиотеки пришлось извиняться за стриптиз-представление мужчинам на 23 Февраля. На видео, снятом в одном из залов, ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами.