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14:42, 4 апреля 2024Забота о себе

Раскрыт способ борьбы с отеками без обращения к специалистам

Косметолог Малкина: с утренними отеками можно бороться самомассажем

Фото: Shutterstock / Fotodom

С утренней отечностью можно попробовать бороться самостоятельно, рассказала врач-косметолог, дерматолог Кристина Малкина. Способ борьбы с утренними отеками без обращения к специалистам она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Малкина отметила, что помочь может ручной самомассаж, который запускает работу лимфатических сосудов лица и способствует перераспределению жидкости в организме. «Чтобы усиливать эффект, можно использовать тканевые маски с лимфодренажным эффектом и проводить по ним массажным роликом. Кроме того, на область под глазами можно наложить патчи с лимфодренажным эффектом, которые кроме уменьшения отеков разгладят мелкие морщинки и напитают кожу, подготовят ее к нанесению косметических средств», — объяснила Малкина.

Кроме того, продолжила она, может помочь устройство с ручными микротоками. Также Малкина порекомендовала следить за питьевым режимом: избегать потребления большого количества жидкости перед сном. Косметолог посоветовала также ограничить употребление соленых и копченых продуктов, так как они способствуют задержке жидкости в организме.

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Малкина добавила, что самостоятельно помочь организму справиться с отеками можно с помощью утренней зарядки. При регулярных занятиях, отметила она, довольно скоро можно заметить, что отеки уменьшились благодаря перераспределению жидкости и стимуляции работы кровеносной системы.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рекомендовала при менопаузе регулярно употреблять молочные продукты, так как они помогают предотвратить развитие остеопороза. Врач отметила, что при наступлении менопаузы снижается способность организма усваивать кальций, что приводит к уменьшению прочности костей.

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      Александра Лисица
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