Раскрыто количество пожароопасных домов в России

Эксперт Кузнецов: каждое второе здание в России нарушает пожарные требования

Каждое второе здание в России нарушает современные требования противопожарной безопасности. Количество рискованных домов раскрыл ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с НСН.

По словам специалиста это связано с тем, что объекты были построены по старым нормам. Чтобы привести их в соответствие новым правилам, нужна сопоставимая с многолетним бюджетом России сумма, отметил эксперт.

«Есть плановые и внеплановые проверки в области пожарной безопасности. В рамках проверок собственникам настоятельно рекомендуется привести здания к новым требованиям. Но на это нужно очень много времени и средств. Этот процесс небыстрый», — подчеркнул Кузнецов.

Ранее эксперты назвали сумму, которая необходима для решения проблемы с опасными лифтами в России. По данным экспертов, в стране устарели 78,5 тысячи лифтов — на их замену придется потратить от 235,5 миллиарда до 314 миллиардов рублей.