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09:38, 4 апреля 2024Среда обитания

Разгадано влияние облаков-наковален на планету

Nature Geoscience: облака-наковальни меньше способствуют изменению климата

Фото: Moritz Wolf / Globallookpress.com

Находящиеся в тропиках грозовые облака-наковальни нагревают планету гораздо меньше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли французские ученые Бретт МакКим, Сандрин Бони и Жан-Луи Дюфрен. Их исследование публикует журнал Nature Geoscience.

Такие облака называют наковальнями из-за их внешнего сходства с кузнечным инструментом. Сверху облака располагается плоская поверхность, преобразующаяся в вертикальную колонну.

На глобальную температуру облака влияют двумя способами. Они могут отражать солнечный свет и охлаждать планету. С другой стороны, облака поглощают часть солнечной радиации, таким образом способствуя нагреву Земли. В настоящее время влияние облаков на нагрев планеты является самой большой неопределенностью при составлении прогнозов климатических изменений.

Ученые создали модель, способную предсказать влияние размера площади поверхности облаков-наковален на климат. Выяснилось, что изменения площади влияют на нагрев гораздо слабее, чем считалось ранее. Исследование поможет давать более точные прогнозы изменения климата.

Ранее эксперты Агентства по охране окружающей среды (EA) пришли к выводу, что на глобальное потепление влияют неконтролируемые выбросы метана со свалок. К выбросам газа приводят разложение органических отходов, а также протечки из специальных емкостей, которые должны накапливать метан.

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      Мария Черкасова
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