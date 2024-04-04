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21:11, 4 апреля 2024Мир

В США описали будущее Украины

Экс-разведчик США Риттер: Украина скоро перестанет существовать как государство

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украина в скором времени перестанет существовать как государство, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Такую судьбу стране он предрек в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, власти США паникуют из-за положения Киева, но при этом продолжают снабжать его оружием, тем самым затягивая и разжигая конфликт. Риттер отметил, что из-за действий Вашингтона украинская сторона несет огромные потери. «Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми планеты, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других людей», — заявил он.

Ранее экс-разведчик предупредил, что Украине грозит крах, если Запад не подтолкнет ее к мирным переговорам с Россией. Он пояснил, что украинским войскам не хватает вооружений, поэтому они терпят провалы на поле боя.

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      Марина Совина
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