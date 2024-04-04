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16:47, 4 апреля 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз подсолнечного масла в Индию

Глава «Агроэкспорта» Краснов: экспорт подсолнечного масла в Индию вырос вдвое

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза подсолнечного масла из России в Индию выросли в два раза. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, его слова приводит ТАСС.

Подсолнечное масло стало самым востребованным видом российской агропродукции среди индийских покупателей. Его доля в структуре экспорта РФ в азиатскую страну достигла отметки в 77 процентов, уточнил Краснов.

Другим популярным у индийских покупателей видом российской агропродукции стало соевое масло. За прошлый год объемы его поставок увеличились в три раза. На этом фоне суммарный экспорт продукции отечественного агропромышленного комплекса (АПК) в Индию вырос в 3,5 раза в сравнении с показателем 2022-го, пояснил он.

При этом к 2030 году потенциал российского агроэкспорта в Индию может достигнуть уровня более чем в два миллиарда долларов в денежном выражении. Этот показатель вдвое превысит планку 2023 года. «Наибольший прирост дадут растительные масла, зернобобовые, напитки и корма», — заключил Краснов.

Другим важным рынком сбыта для продукции российского АПК в прошлом году стал Китай. По итогам января-ноября экспорт подсолнечного масла из РФ в КНР увеличился в 4,3 раза в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 816 тысяч тонн. На этом фоне суммарные поставки отечественной агропродукции в азиатскую страну за первые десять месяцев 2023-го выросли на 63 процента, до 6,2 миллиарда долларов в денежном выражении.

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      Анатолий Акулов
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