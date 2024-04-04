Россиянам рассказали о возможности завести коня на даче

Депутат Чаплин: содержать лошадей на дачном участке запрещено

Разводить и содержать лошадей на даче запрещено. О возможности завести домашний скот на загородном участке рассказал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Парламентарий напомнил, что на даче можно для собственных нужд держать сельскохозяйственных птиц и кроликов, а вот наличие на участке коней, пони, коров, свиней, коз и овец будет противоречить правилам целевого использования земли. Это также нарушает права соседей — от животные могут распространять неприятный запах, загрязнять земли общего пользования и повреждать растения.

Для разведения лошадей подойдут земли, предназначенные для сельскохозяйственного использования. «Таким образом, чтобы использовать земельный участок для содержания лошадей, необходимо произвести изменение его категории», — заключил Чаплин.

Ранее депутат рассказал, как можно защититься от змей на дачном участке. Сначала нужно убрать мусор и поставить надежный забор. После этого стоит раскидать по территории тряпки, смоченные в керосине или бензине, — змеи не любят запах этих веществ.