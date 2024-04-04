Россияне признались в любви к исполняющей желания щуке

37 % россиян назвали исполняющую желания щуку самым желанным волшебным предметом

Исполняющая желания щука оказалась самым желанным волшебным предметом у россиян. Об этом пишет aif.ru.

Согласно данным опроса, признались в любви к щуке 37 процентов опрошенных, на втором месте оказалась шапка-невидимка, ее назвал 21 процент россиян, на третьем — скатерть-самобранка, у нее 20 процентов голосов.

Также у жителей страны спросили о любимых сказочных героях и злодеях. Лидерами стали Илья Муромец (18 процентов) и Баба-яга (31 процент). Самой популярной сказкой у опрошенных стала «Морозко», ей отдали 17 процентов голосов.

Ранее был назван самый популярный у россиянок сериал.