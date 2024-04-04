Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Статистику можно посмотреть на сайте организации.

Национальная команда теперь занимает 35-е место, имея в активе 1504,02 очка. Лидером рейтинга является Аргентина, набравшая 1858 очков. На втором месте располагается Франция с 1840,59 балла. На третьем месте находятся бельгийцы (1795,23).

21 марта сборная России на своем поле одержала разгромную победу над командой Сербии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.