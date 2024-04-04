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18:47, 4 апреля 2024Ценности

Сергей Зверев посоветовал россиянам носить «бабушкины» трусы

Шоумен Зверев посоветовал россиянам носить «бабушкины» трусы вместо юбок и брюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев назвал главный тренд на весну и лето. Соответствующая публикация появилась на странице телеведущей Нины Старвей в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Эксперт посоветовал россиянам носить трусы с высокой посадкой. «"Бабушкины" фасоны, очень высокие. Они сейчас носятся с оверсайз-пиджаками и большими блузками. С чем угодно, вместо юбок и брюк», — заявил он.

Данное правило, по его словам, касается и мужчин. «На всех мировых подиумах были показаны высокие или низко посаженные с любым пиджаком», — пояснил специалист.

В марте Зверев раскритиковал россиян, которые посещают Большой театр, за отсутствие вкуса в одежде. Шоумен пожаловался, что в нынешние времена зрители приходят в общественное место в неуместной одежде и не задумываются о том, как подобрать наряд для похода на культурное мероприятие.

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      Карина Черных
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