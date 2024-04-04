Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 4 апреля 2024Мир

США заподозрили йеменских хуситов в исчерпании своих запасов

AP: США заподозрили йеменских хуситов в исчерпании своих запасов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США заподозрили йеменских повстанцев-хуситов в исчерпании своих запасов беспилотников и противокорабельных баллистических ракет в связи со снижением темпа атак. Об этом заявил Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, возглавляющий Центральное управление ВВС США, сообщает Associated Press (AP).

При этом военный отметил, что трудно обозначить, насколько эффективны были ответные меры США и Великобритании, так как неизвестны располагаемые запасы хуситов перед началом атак.

«Задача для нас — понять, каким был знаменатель вначале. Другими словами, что у них было под рукой изначально? Мы, очевидно, знаем, сколько мы нанесли ударов, и у нас есть оценки того, насколько успешными были эти удары», — рассказал Гринкевич.

Он также добавил, что «другим осложняющим фактором является пополнение запасов со стороны Ирана». США не располагают информацией о возможных способах восполнения сил.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать бороться с хуситами путем длительной военной кампании в Йемене. В Белом доме также добавили, что борьба с хуситами предполагает разработку плана масштабной военной кампании на территории Йемена.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об усилении ударов ВС России по военным объектам Украины

      У Сергея Зверева нашли долги за квартиру

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

      Иностранный футболист рассказал об удивившей его вещи в России

      Опухоль весом с восьмилетнего ребенка выросла в животе россиянки за полгода

      В Запорожье произошла серия мощных взрывов

      В Харькове атаковали училище с иностранными танками и инструкторами

      ФСБ изъяла у двух россиян оружие и боеприпасы и задержала их

      Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше