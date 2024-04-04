AP: США заподозрили йеменских хуситов в исчерпании своих запасов

США заподозрили йеменских повстанцев-хуситов в исчерпании своих запасов беспилотников и противокорабельных баллистических ракет в связи со снижением темпа атак. Об этом заявил Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, возглавляющий Центральное управление ВВС США, сообщает Associated Press (AP).

При этом военный отметил, что трудно обозначить, насколько эффективны были ответные меры США и Великобритании, так как неизвестны располагаемые запасы хуситов перед началом атак.

«Задача для нас — понять, каким был знаменатель вначале. Другими словами, что у них было под рукой изначально? Мы, очевидно, знаем, сколько мы нанесли ударов, и у нас есть оценки того, насколько успешными были эти удары», — рассказал Гринкевич.

Он также добавил, что «другим осложняющим фактором является пополнение запасов со стороны Ирана». США не располагают информацией о возможных способах восполнения сил.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать бороться с хуситами путем длительной военной кампании в Йемене. В Белом доме также добавили, что борьба с хуситами предполагает разработку плана масштабной военной кампании на территории Йемена.