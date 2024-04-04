Суд оставил в СИЗО россиянина за попытку вступить в террористическую организацию

Суд продлил арест москвичу Мищенко за попытку вступить в легион «Свобода России»

Суд в Москве продлил арест москвичу Евгению Мищенко, который пытался вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Мищенко был задержан сотрудниками правоохранительных органов 11 сентября 2023 года, в его доме был проведен обыск. Позднее мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мищенко признал свою вину.

Ранее полицейские задержали 20-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который предлагал россиянам за деньги устроить теракты на различных объектах. Он отправлял сообщения от имени легиона «Свобода России».