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13:45, 4 апреля 2024Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО россиянина за попытку вступить в террористическую организацию

Суд продлил арест москвичу Мищенко за попытку вступить в легион «Свобода России»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Москве продлил арест москвичу Евгению Мищенко, который пытался вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Мищенко был задержан сотрудниками правоохранительных органов 11 сентября 2023 года, в его доме был проведен обыск. Позднее мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мищенко признал свою вину.

Ранее полицейские задержали 20-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который предлагал россиянам за деньги устроить теракты на различных объектах. Он отправлял сообщения от имени легиона «Свобода России».

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      Олеся Мицкевич
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