Ценам на нефть предрекли снижение

Эксперт Белогорьев: цены на нефть вернутся к 80-85 долларам за баррель

На мировых рынках в ближайшее время произойдет коррекция, и цены на нефть Brent снизятся, вернувшись к отметке в 80-85 долларов за баррель. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Виток роста стоимости этого сырья близок к завершению, предрек эксперт. Он отметил, что в последние месяцы на рынке не произошло глобальных изменений по сравнению с декабрем-февралем. Однако риски замедления роста спроса на нефть сохраняются, так как рынок ожидает наращивания добычи вне альянса ОПЕК+. «Спрос и предложение близки к балансу», — объяснил Белогорьев.

По словам специалиста, около двух-трех долларов к цене за баррель нефти добавила напряженность на Ближнем Востоке. Однако более очевидным фактором мартовского роста котировок эксперт назвал беспокойство покупателей об устойчивости экспорта нефтепродуктов из РФ на фоне атак беспилотников на российские НПЗ.

Ранее исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис заявила, что Вашингтон не принуждал Индию сокращать или отказываться от импорта российской нефти. «Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти», — сказала она. Моррис также подчеркнула, что с технической точки зрения нефть перестает быть российской после переработки сырья третьей стороной.