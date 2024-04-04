Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:28, 4 апреля 2024Экономика

Ценам на нефть предрекли снижение

Эксперт Белогорьев: цены на нефть вернутся к 80-85 долларам за баррель

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

На мировых рынках в ближайшее время произойдет коррекция, и цены на нефть Brent снизятся, вернувшись к отметке в 80-85 долларов за баррель. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Виток роста стоимости этого сырья близок к завершению, предрек эксперт. Он отметил, что в последние месяцы на рынке не произошло глобальных изменений по сравнению с декабрем-февралем. Однако риски замедления роста спроса на нефть сохраняются, так как рынок ожидает наращивания добычи вне альянса ОПЕК+. «Спрос и предложение близки к балансу», — объяснил Белогорьев.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

По словам специалиста, около двух-трех долларов к цене за баррель нефти добавила напряженность на Ближнем Востоке. Однако более очевидным фактором мартовского роста котировок эксперт назвал беспокойство покупателей об устойчивости экспорта нефтепродуктов из РФ на фоне атак беспилотников на российские НПЗ.

Ранее исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис заявила, что Вашингтон не принуждал Индию сокращать или отказываться от импорта российской нефти. «Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти», — сказала она. Моррис также подчеркнула, что с технической точки зрения нефть перестает быть российской после переработки сырья третьей стороной.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

      Раскрыт способ быстро подготовить почву в теплице для рассады

      Российский студент уронил перчатку со спрятанным мефедроном и попался полиции

      «Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

      Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды

      Huawei завершила продажу компании Honor

      В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

      На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

      Появилось видео пожарной проверки в Crocus Group в день теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше