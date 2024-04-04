В США опровергли принуждение Индии к отказу от российской нефти

В США опровергли давление на Индию для сокращения закупок российской нефти

В США опровергли информацию о том, что Вашингтон принуждал Индию сократить или отказаться от импорта российской нефти. Об отсутствии давления на власти республики заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис, ее слова приводит РИА Новости.

«Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти», — сказала она. Моррис также подчеркнула, что с технической точки зрения нефть перестает быть российской после переработки сырья третьей стороной.

По словам помощника министра финансов США по экономической политике Эрика Ван Ностранда, введение потолка цен на нефть из РФ позволило развивающимся странам закупать этот энергоресурс по сниженной стоимости. Он сказал, что «развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть».

Ранее стало известно, что санкции США не помешали Индии продолжить покупать российскую нефть — у портов республики были обнаружены три танкера, перевозящие нефть из РФ премиальной марки Sokol. При этом владельцем и управляющим одного из них, Vostochny Prospect, согласно базе данных Equasis, является ПАО «Совкомфлот». В прошлом месяце все индийские переработчики заявили, что откажутся принимать российскую нефть, перевозимую судами Совкомфлота, так как компания попала под санкции США.