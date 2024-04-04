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08:30, 4 апреля 2024Забота о себе

Уролог назвала неожиданный факт об изменении размера пениса у современных мужчин

Фото: Markus Scholz / Globallookpress.com

У современных мужчин в среднем размер полового члена больше, чем был у представителей других поколений, считает уролог Рене Малик. Причины этого явления, а также другие неожиданные факты мужской физиологии она назвала Daily Star.

Малик отметила, что за последние 50 лет специалисты наблюдают увеличение длины полового члена. «Считается, что это происходит из-за более раннего начала полового созревания. Мальчики подвергаются воздействию факторов, которые заставляют их раньше вступать в половую зрелость, следовательно, они получают больше тестостерона и у них растут более длинные пенисы», — объяснила уролог.

При этом врач отметила, что для большинства женщин эта тенденция не является хорошей новостью. Она объяснила, что параметры женских гениталий не изменились и глубина влагалища в среднем составляет 10-15 сантиметров. Малик добавила, что согласно исследованиям и опросам примерно такие же размеры женщины называют, выбирая наиболее предпочтительный размер полового члена.

Помимо этого, уролог добавила, что есть более или менее достоверный способ определить размер мужского достоинства до вступления в интимную близость. Она подчеркнула, что большинство подобных методов не работают. Однако японские ученые установили, что статистически имеется связь между размерами носа мужчины и длинной его пениса.

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      Алиса Дмитриева
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