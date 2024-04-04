В Киеве признали невозможность повлиять на соцсети

В СБУ не могут повлиять на соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) не может повлиять на соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Это признал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в разговоре с агентством «Укринформ».

По его словам, украинская сторона постоянно связывается с платформами для блокировки или удаления опасного контента. «К сожалению, есть проблема. Ни одна из них — ни Telegram, ни Facebook или Meta, ни Google официально не представлены в Украине, не имеют юридического лица», — сказал он.

Витюк отметил, что по этой причине компании не обязаны выполнять запросы СБУ, их не касаются требования суда, так как они юридически не находятся на Украине. Кроме того, служба подала инициативу, чтобы международные платформы за определенное законом время открыли в стране официальные представительства, добавил он. Начальник департамента кибербезопасности СБУ подчеркнул, что в этом случае они будут обязаны выполнять решения украинского суда.

Ранее в Верховной Раде заявили, что руководство Telegram рассмотрит запрос СБУ относительно каналов, публикующих информацию о ходе спецоперации. До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны страны Андрей Коваленко отмечал, что запретить мессенджер на территории Украины невозможно.