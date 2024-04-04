В Кремле анонсировали новое выступление Путина

Песков: 4 апреля Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 апреля, выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Речь главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, с выступления Путина на съезде ФНПР начнется его публичная часть дня. Темы, которые затронет президент, Песков не раскрыл.

12-й съезд ФНПР открылся 3 апреля в Доме Союзов в Москве и продлится до 5 апреля, сообщается на сайте федерации. Его участники планирую обсудить и принять программу «За справедливую экономику!» и внести изменения в устав.

Ранее, 2 апреля, Путин выступил на коллегии МВД. В рамках своей речи глава государства рассказал о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», дал поручения по миграционной политике, высказался об охране общественных мест, а также затронул другие темы, связанные с работой ведомства.