Путин призвал тщательно охранять общественные места в России

Путин заявил, что нужно тщательно охранять общественные места в России

Нужно тщательно охранять общественные места в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД. Ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Помимо этого, в стране также нужно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям, считает президент. Комментируя теракт в «Крокусе», глава государства также назвал недопустимым использование случившегося для провоцирования национальной и иной розни в России.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал глава государства.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.