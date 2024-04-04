В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми

Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал недопустимыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину, особенно в условиях напряженной военно-политической обстановки в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что министерство неоднократно комментировало высказывания французского лидера о возможной отправке в зону боевых действий контингента стран-членов НАТО. По его словам, эти заявления свидетельствуют о готовности стран Европы идти по пути эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке военного контингента на Украину. По его словам, такое развитие событий создаст проблемы для самой Франции.