В России расширили перечень считающихся роскошью автомобилей

Минпромторг опубликовал новый список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг опубликовал список автомобилей, владельцам которых необходимо будет заплатить дополнительный налог на роскошь. В расширенный перечень вошли 517 моделей, он размещен на сайте ведомства.

В новом списке представлены 295 моделей по цене от 10 до 15 миллионов рублей и 222 автомобиля дороже 15 миллионов. Реестр обновляется ежегодно, в прошлом году он содержал 449 авто. Законопроект, который повысил с трех до десяти миллионов рублей планку стоимости автомобилей, считающихся роскошью и облагающихся повышенным транспортным налогом, был принят в 2022 году.

В перечень роскошных авто в 2024 году впервые попали китайские электрокары и гибриды. Так, в него вошли Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD и Hongqi E-HS9 Executive EU.

Сумма налога на роскошь рассчитывается исходя из мощности и возраста автомобиля. При этом дополнительные взносы за некоторые модели владельцам придется платить даже в том случае, если авто старше пяти лет, для других машин этот срок ограничен одним годом.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов заявил, что при расчете дополнительных налоговых сборов под определение «богатых» и «сверхбогатых» могут попасть люди, зарабатывающие от 15 миллионов и 50 миллионов рублей в год соответственно. В парламенте ждут предложений правительства о прогрессивном налогообложения, но важно, чтобы в результате его введения не стали платить больше россияне с небольшими доходами, отметил депутат.