В России запустят параллельный импорт зарубежной интеллектуальной собственности

РБК: власти РФ начнут выдавать разрешения на параллельный импорт патентов

Правительство РФ распорядилось создать специальную комиссию, которая будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что санкционировать параллельный импорт патентов начнут по заявкам компаний, в которых государство или граждане России владеют долей от 75 процентов, получивших отказ от правообладателя или не дождавшихся от него ответа. Как следует из соответствующего документа, владельцев патентов будут оперативно уведомлять о принятых решениях, и они смогут рассчитывать на «соразмерную компенсацию».

В Минэкономразвития отметили, что российским компаниям «в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов». Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил изданию, что запуск работы новой комиссии поспособствует достижению технологического суверенитета России.

В марте стало известно, что американский разработчик систем автоматизированного проектирования Autodesk, сославшись на санкции Евросоюза, запретил российским компаниями пользоваться своими продуктами. С аналогичной мотивировкой закрыла доступ к своим облачным продуктам для организаций из РФ и Microsoft.