В российском регионе нашли приземлившийся беспилотник

В районе белгородского села Теплый Колодезь нашли приземлившийся беспилотник

В Белгородской области в районе села Теплый Колодезь нашли приземлившийся беспилотник. Об этом сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов в Telegram.

По его словам, летательный аппарат нашли в поле. Дрон изъяли специалисты. Пострадавших и разрушений нет. Был ли беспилотник начинен взрывчаткой, не уточняется.

Ранее, 3 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил четыре взрывных устройства на «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России. В результате пострадал 41-летний сотрудник предприятия. Врачи выявили у мужчины гематомы, контузию и закрытую черепно-мозговую травму.

В тот же день Украина атаковала село Вязовое Краснояружского района региона. В результате обстрела ВСУ оказались повреждены два частных жилых дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. Мирные жители не пострадали.