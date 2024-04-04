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00:09, 5 апреля 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он призвал жителей области соблюдать бдительность. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — добавил Старовойт.

Ранее в Курске начался пожар в районе Центрального рынка. Это произошло после падения БПЛА. Отмечается, что на место ЧП выехали оперативные службы. Тем временем Минобороны сообщило, что 4 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь БПЛА над Курской областью. Еще один беспилотник был успешно перехвачен.

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      Маргарита Пименова
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