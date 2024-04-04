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11:36, 4 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе осужден экс-полицейский за инсценированное преступление

В КЧР экс-полицейский инсценировал незаконную рубку леса и получил штраф

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) оштрафовал бывшего сотрудника полиции за то, что он инсценировал незаконную рубку леса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике.

Он признан виновным по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил фигуранту штраф. При этом сумма штрафа не уточняется.

По данным следствия, в период с 16 по 25 мая 2023 года подсудимый под угрозой привлечения к уголовной ответственности за тяжкие преступления заставил двух местных жителей взять на себя вину по делу об инсценированной незаконной рубке леса в урочище Усть-Джегутинского района. Тогда фигурант сфальсифицировал в отношении потерпевших дела и зарегистрировал их для проведения процессуальной проверки. Пострадавшие испугались незаконного привлечения к уголовной ответственности за нарушение, которое они не совершали, и обратились в правоохранительные органы. В результате преступные действия осужденного были пресечены. Уточняется, что в тот период фигурант являлся участковым уполномоченным полицией.

Ранее сообщалось, что в Уфе 41-летнего бывшего заместителя начальника отдела полиции приговорили к семи годам лишения свободы за хищение денег у подчиненных.

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      Анна Габай
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