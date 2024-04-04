Конгрессвумен Грин признала присутствие ЦРУ на Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине. Об этом она сообщила в интервью журналисту Такеру Карлсону, который опубликовал ее слова в социальной сети X.

Грин признала присутствие ЦРУ на Украине и подчеркнула, что его представители руководят конфликтом России и Украины.

«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», — отметила она.

Ранее в США призвали разорвать отношения между НАТО и Украиной. С таким мнением выступил американский профессор Джон Миршаймер. Миршаймер подчеркнул, что западные страны обязаны подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой.