В США заявили о пути Украины к финансовой и военной самостоятельности

Блинкен: Украина находится на пути к финансовой и военной самостоятельности

Украина находится на пути к финансовой и военной самостоятельности. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах», — сказал он. При этом Блинкен отметил, что все члены НАТО, включая Соединенные Штаты, намерены «удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться».

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. При этом агентство Associated Press отмечало, что спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.

