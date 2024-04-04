Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 4 апреля 2024Мир

В США заявили о пути Украины к финансовой и военной самостоятельности

Блинкен: Украина находится на пути к финансовой и военной самостоятельности

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Украина находится на пути к финансовой и военной самостоятельности. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах», — сказал он. При этом Блинкен отметил, что все члены НАТО, включая Соединенные Штаты, намерены «удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться».

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. При этом агентство Associated Press отмечало, что спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатора Мурманской области ранили ножом

      Первая ракетка России обыграла украинку в третьем круге турнира WTA

      В США заявили о пути Украины к финансовой и военной самостоятельности

      Во Франции рассказали о серьезной проблеме в крупных городах Украины

      Пушков высказался о миссии НАТО на Украине

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фигуру в бикини

      Найденному у племянника российского сенатора оружию дали объяснение

      Власти Часова Яра рассказали о ситуации в городе

      Над российским регионом уничтожили семь БПЛА

      Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше