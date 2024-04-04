В Запорожье произошла серия мощных взрывов

Рогов: в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия из нескольких мощных взрывов. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов. Подробности позже», — написал он.

Двумя днями ранее, 2 апреля, в Запорожье также произошло несколько взрывов. Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы также слышали в украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Незадолго до этого в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что отключилась одна из двух высоковольтных линий Запорожской атомной электростанции. (ЗАЭС). Как сообщается, отключение высоковольтной линии энергоснабжения напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1» произошло 4 апреля в 10:06.