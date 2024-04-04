Политик Филиппо раскритиковал снижение призывного возраста на Украине

Снижение призывного возраста на Украине с 25 до 27 лет является позором для президента страны Владимира Зеленского, так как доказывает факт нехватки военных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter).

«"До последнего украинца!" — позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому! Уже не являющийся с понедельника избранным президентом Зеленский подписал законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку ВСУ не хватает мужчин!» — рассказал политик.

Филиппо также напомнил о публикуемых видео насильственной мобилизации и вербовки украинцев. Он подчеркнул, что Франции нужно выйти из НАТО, а самим странам Запада начать процесс мирны[ переговоров и урегулирование конфликта.

Ранее Филиппо заявил, что конфликт на Украине не касается Франции, однако НАТО втягивает Париж в кризис и ослабляет страну. Политик подчеркнул, что Париж ничего не получает от членства в Североатлантическом альянсе, и призвал выйти из него.