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18:14, 4 апреля 2024Из жизни

Женщина нашла в пакете с покупками обручальное кольцо продавщицы

В США женщина нашла кольцо продавщицы в пакете с покупками и вернула его

Фото: Unsplash

Жительница США обнаружила кольцо с бриллиантом в пакете с покупками после шопинга и вернула его владелице. Об этом сообщает Brides.

Продавщица Синди Тристани из штата Пенсильвания находилась на смене в магазине одежды, когда внезапно обнаружила, что ее обручальное кольцо пропало. Работавшая за кассой женщина тут же начала помогать ей искать украшение. «Мы разнесли все на части. Все мне помогали. Вышел мой босс, мы осмотрели весь пол, мусор. Я плакала. Но не могла найти кольцо», — вспоминает кассирша.

Не сумев отыскать ценное украшение, Тристани обратилась к социальным сетям. Она опубликовала объявление о пропаже, предполагая, что кольцо могло упасть в пакет кому-то из недавних покупателей. Кассирша попросила посетителей магазина поискать украшение среди своих покупок. По словам Тристани, она смирилась, что больше никогда не увидит свое обручальное кольцо, однако верила в лучшее. В тот день у ее матери, которой уже нет в живых, был день рождения. Как утверждает Тристани, ее мать обладала способностью находить любую потерявшуюся вещь. «Я сказала: "Мама, пожалуйста, помоги мне найти кольцо"», — рассказывает она.

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Вскоре просьба Тристани была услышана. Одна из покупательниц, Кейт Джайлс, ехала домой после шопинга, когда увидела пост Тристани в социальной сети. Она проверила пакеты с покупками и, к своему удивлению, обнаружила в одном из них кольцо с бриллиантом.

Джайлс тут же вернулась в магазин и вернула украшение благодарной продавщице. «Кейт — замечательный человек, она мой ангел», — утверждает Тристани. Покупательница заверила, что была рада помочь, и этот случай стал одним из лучших моментов ее жизни.

Ранее сообщалось, что 51-летний водитель такси из Таиланда вернул пассажирке забытую сумку с крупной суммой внутри. За 30 лет работы он не раз возвращал оставленные пассажирами вещи, и этот случай не стал исключением.

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      Алиса Удовик
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